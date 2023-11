Com requintes de sadismo, ladrão assalta mulher no Embaré

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Com requintes de sadismo, ao ver o sofrimento alheio, um criminoso praticou um crime assalto por volta das 6h20 desta terça-feira, 14, na rua Fênix 1, no Jardim Embaré. O local é conhecido como Banco da Terra 2.

Segundo é relatado em boletim de ocorrência, o desconhecido invadiu a casa de uma mulher de 46 anos e exigiu algo de valor. Assustada, ela deu R$ 750,00.

Não satisfeito, o bandido começou práticas violentas e chegou ao limite de forçar a faca no pescoço da mulher, exigindo mais dinheiro. Como não conseguiu, deixou a moradia.

Em pânico, a mulher acionou a Polícia Militar e após os relatos, realizou diligências, mas ninguém foi detido. Já a vítima necessitou ter atendida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Traumatizada, com lesões no pescoço e suspeita de quebra da clavícula, foi socorrida à Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também