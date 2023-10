Com ajuda do SCA, carro furtado é localizado pela PM

Recuperado, Santana foi devolvido ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira, 2, o São Carlos Agora fez a postagem sobre o furto de um Santana ocorrido na noite deste domingo, 1, nos predinhos do Botafogo.

O efeito da publicação foi rápida, já que minutos depois, leitores do portal perceberam que o veículo circulava pelas ruas do Jardim Gonzaga e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe foi até o bairro e na rua Maranhão, realizaram a abordagem.

No interior do Santana, um motorista de 32 anos. Indagado, disse apenas que estaria realizando uma manobra para um amigo, que seria o responsável.

A vítima de 45 anos foi contatada e deu falta do som, estepe e macaco. As fechaduras estariam danificadas. Após as formalidades de praxe, o carro foi restituído ao proprietário e o suspeito, encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

