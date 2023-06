Colisões envolvem quatro veículos na rodovia Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Veículos envolvidos no acidente sofreram danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

A chuva forte e pista escorregadia causou seguidas colisões no km 232 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, na manhã desta quarta-feira (14).

O acidente ocorreu nas proximidades da HAVAN. Segundo informações, o trânsito estava parado e o motorista de um Peugeot acertou a traseira de uma caminhonete. Segundos depois, para evitar um impacto mais forte, um caminhoneiro tentou desviar e foi em direção à defensa de concreto, porém acertou a traseira do Peugeot. Já um motociclista que vinha atrás do caminhão, fez uma manobra brusca, mas não conseguiu evitar a colisão e a moto foi parar embaixo do caminhão. Ninguém ficou ferido.

Ontem, no mesmo trecho, três veículos se envolveram em um engavetamento. Confira a notícia.

