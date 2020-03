Colisão violenta deixa uma mulher ferida no centro

HB ficou com a frente destruida; em segundo plano, a motorista do Pálio recebe atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão violenta envolveu dois veículos e deixou uma mulher ferida na tarde desta quarta-feira, 11, em um cruzamento no centro de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou junto a populares que teriam presenciado o acidente, a motorista de 35 anos de um Palio transitava pela rua 15 de Novembro e teria avançado o sinal vermelho do semáforo existente no local e com isso acertou um HB20 chumbo (Ubber) que vinha pela rua D. Pedro II. No carro, o motorista e uma passageira de 12 anos.

Com o forte impacto o Palio, sem controle, subiu em uma calçada e destruiu a porta de vidro de um estabelecimento comercial.

A motorista de 35 anos ficou ferida e foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. Um auto bomba também esteve no local.

