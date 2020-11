Colisão traseira termina em atropelamento na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta quarta-feira (11), na Vila Prado.

Segundo informações, dois carros seguiam pela rua Duarte Nunes e no cruzamento com a rua Gastão de Sá a condutora do Uno parou para dar preferência para a pedestre. Neste momento o motorista do Gol que vinha logo atrás não conseguiu frear e acertou a traseira do Uno.

O Uno acabou avançando e acertando a pedestre.

A mulher sofreu ferimentos aparentemente leves e foi encaminhada pelo Samu até a Santa Casa.

