Colisão traseira manda motociclista para a Santa Casa

Em primeiro plano, a moto avariada: ao fundo, vítima recebe atendimento dos socorristas do Samu - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira resultou em ferimentos em um motociclista de 35 anos no final da manhã desta segunda-feira, 8, em São Carlos.

O acidente aconteceu na Avenida Francisco Pereira Lopes e os envolvidos transitavam sentido Rodoviária/Shopping (região da Rotatória do Shopping).

O motociclista estava à frente e em um cruzamento onde há semáforos, o sinal estava amarelado e optou por parar. O motorista que vinha logo atrás não conseguiu frear o veículo e ocorreu a colisão traseira.

Com o impacto o motociclista foi ao solo e com ferimentos pelo corpo e dores no ombro, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também