Colisão traseira em alça de acesso da SP-310 deixa um ferido

SIGA O SCA NO

Componentes do Corpo de Bombeiros durante atendimento ao acidente na WL - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na noite desta segunda-feira, 5, na alça que dá acesso ao Jardim Tangará, em São Carlos.

Segundo o São Carlos Agora apurou, o acidente teria ocorrido no km 230 (sentido interior-capital) da rodovia Washington Luís (SP-310).

O motorista de um I30 teria entrado na alça de acesso e parou o veículo, já que havia movimento pela rua Dr. Marino da Costa Terra, quando sentiu um forte impacto na traseira do seu carro, já que o motorista de 51 anos de um Astra, que retornava para casa após mais um dia de trabalho, não conseguiu frear a tempo.

O impacto foi forte e o motorista do Astra, com ferimentos, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. Um auto bomba da corporação, bem como a UR da concessionária que administra a rodovia e policiais rodoviários, atenderam a ocorrência.

Leia Também