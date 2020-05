Colisão traseira deixa uma pessoa ferida na rodovia Washington Luís

Carro teve a frente destruída após o forte impacto - Crédito: Maycon Maximino

Uma pessoa ficou ferida, vítima de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 12, no km 225 (sentido capital/interior) da rodovia Washington Luís (SP-310).

O São Carlos Agora apurou que um caminhão carregado de madeirite com destino a Araraquara transitava pela via quando o motorista sentiu um forte impacto na traseira do pesado veículo.

O caminhoneiro disse que estava acompanhado de dois ajudantes e chegou a ver pelo retrovisor que o motorista teria perdido o controle do carro e invadiu a pista contrária, ocorrendo o forte impacto. O veículo foi parar no canteiro lateral (sentido interior/capital).

O motorista de um outro caminhão presenciou o acidente e parou para prestar socorro. Já o caminhoneiro que teve seu veículo atingido parou mais adiante e também ajudou nos primeiros atendimentos.

O motorista do carro, que teve o nome e idade preservados, com possível fratura na perna direita, foi socorrido pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia até a Santa Casa para atendimento médico. O Samu também atendeu a ocorrência.

