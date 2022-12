Colisão no Jardim Gonzaga deixa mulher ferida

SIGA O SCA NO

Veículos envolvidos no acidente: UR socorreu uma mulher - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher ficou ferida na tarde desta sexta-feira, 30, vítima de um acidente na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.

Os veículos envolvidos na colisão estavam em sentidos opostos. Os motivos são ignorados. A passageira de um Gol, que não estaria usando o cinto de segurança e bateu a cabeça no para-brisas. Com ferimentos, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

