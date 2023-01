Colisão no centro de São Carlos deixa um ferido

SIGA O SCA NO

Vítima de acidente é socorrida pelo Samu: lesões pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo duas motos foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, 11, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua General Osório, centro de São Carlos.

Por motivos ignorados, o piloto de uma moto branca atingiu uma moto vermelha que era pilotava por um homem de 37 anos que foi ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrido pelo Samu à Santa Casa.

Leia Também