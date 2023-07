Colisão no centro de São Carlos causa danos em dois veículos

HB20 foi atingido em sua lateral pela Spin - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão marcou a noite desta quarta-feira, 19, no centro de São Carlos. O impacto causou danos em dois veículos, mas não foi registrado nenhuma vítima.

Segundo apurado, um HB20 dirigido por uma mulher transitava pela rua Rui Barbosa e no cruzamento com a rua 13 de Maio foi atingido em sua lateral por uma Spin, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, a motorista do HB20 sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos do Samu. Mas recusou atendimento médico. A Spin chegou a rodar no asfalto.

