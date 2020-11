Colisão frontal deixa motociclista ferido no Jardim Paulistano

Crédito: Maicon Ernesto

Uma colisão frontal resultou em um motociclista de 20 anos ferido na manhã desta segunda-feira, 30, em um cruzamento considerado perigoso no Jardim Paulistano.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de um Voyage prata, de 52 anos, transitava pela rua Iwagiro Toyama e ao tentar a conversão para a rua Américo Jacomino Canhoto, colidiu de frente com uma CB preta que vinha em sentido contrário.

Com o forte impacto, o motociclista foi arremessado à distância e com diversas escoriações pelo corpo, foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu à Santa Casa para atendimento médico. O motorista do Voyage, com crise nervosa, foi atendido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros. A sua filha que estava no banco de passageiro, nada sofreu.

O Socorrista da motolância também atendeu a ocorrência, bem como a Polícia Militar.

