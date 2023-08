Colisão frontal deixa idosa de 83 anos ferida na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Dois carros colidiram frontalmente na noite desta terça-feira (1), na avenida Sallum, Vila Prado. Uma mulher de 83 anos ficou ferida.

Segundo informações, o motorista do VW/Fox transitava no sentido UPA/Diocesano e ao desviar de um buraco no asfalto houve a colisão contra um Fiat/Palio que vinha no sentido contrário.

Apenas a passageira do Fox precisou de atendimento por parte do Samu. Ela foi encaminhada até a Santa Casa para avaliação médica.



A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

