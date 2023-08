Colisão frontal deixa dois feridos na Washington Luís entre São Carlos e Ibaté

Palio ficou com a frente destruída - Crédito: Rota das Notícias

Um grave acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (14), no quilômetro 245 da Rodovia Washington Luís, envolvendo uma condutora de um Fiat Palio e um rapaz que dirigia um Gol Prata. A condutora estava retornando do trabalho em São Carlos com destino a Ibaté, quando perdeu o controle da direção, atravessando a rodovia e colidindo frontalmente com o Gol.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e realizou a remoção da condutora do Palio que ficou presa nas ferragens, encaminhando-a para atendimento médico na Santa Casa. O filho da mulher, que estava saindo de Ibaté com destino a São Carlos, reconheceu o carro da mãe e parou imediatamente para prestar auxílio.

O condutor do Gol Prata, de 53 anos, por sua vez, foi socorrido por uma ambulância particular em situação mais grave.

A Polícia Militar também esteve presente no local para registrar a ocorrência.. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento às vítimas e o trabalho das autoridades.

As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também