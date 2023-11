Colisão frontal deixa 5 feridos na SP-215

SIGA O SCA NO

Colisão frontal: dois veículos e cinco feridos na SP-215 - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão frontal marcou a noite desta quarta-feira, 15, no km 143 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos. Cinco pessoas ficaram feridas.

Um Citroën e uma Parati se envolveram na colisão e os ocupantes dos veículos sofreram ferimentos considerados leves. Os motivos da batida são ignorados e chovia no momento do acidente.

Uma unidade básica e uma USA do Samu atenderam a ocorrência, bem como a unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Policiais militares e rodoviários auxiliaram no atendimento aos feridos e parte da pista de rolamento, momentaneamente, foi interditada.

Todos os feridos foram encaminhados à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

