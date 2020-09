Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa ferida no final da tarde desta sexta-feira (04), na Vila Lutfala.

De acordo com os envolvidos, eles transitavam pela rua Nove de Julho, próximo à USP, em sentidos opostos, quando depararam-se com um caminhão parado meio da via e ao desviarem, se chocaram.

Os dois motoboys foram ao solo e um deles sofreu uma fratura no joelho, sendo socorrido pelo Samu, até a Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também