Colisão entre duas motos deixa três pessoas feridas no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas nesta noite de sábado (04), na região central.

Um casal seguia com uma Fazer vermelha pela rua Major José Inácio, a caminho de fazer uma entrega, enquanto outro motociclista conduzia uma CG preta pela avenida São Carlos quando, no cruzamento entre as duas vias, onde há um semáforo, um dos dois avançou o sinal vermelho, causando a colisão, porém nenhum deles assumiu o erro.

Após a colisão entre as motos, a CG ainda bateu contra o totem do semáforo e um poste.

Duas vítimas foram socorridas por equipes do Samu e uma pela Unidade de Resgate dos Bombeiros, sendo encaminhadas à Santa Casa com ferimentos leves.

