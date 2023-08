Colisão entre dois carros é registrada durante a madrugada na SP-215

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois carros foi registrada na madrugada deste sábado (19), no Km 148 + 500 metros da SP-215, em frente à fábrica da Volkswagem.

Um Fiat Palio, conduzido por um homem de 39 anos, transitava pela rodovia no sentido Cidade Aracy - Rodovia Washington Luiz, quando cruzou com um Ford Fiesta, conduzido por um rapaz de 24 anos, que seguia no sentido oposto, e por razões desconhecidas, se chocaram lateralmente.

Ninguém se feriu no acidente e os condutores foram convidados a realizarem o teste do bafômetro, porém se recusaram, sendo conduzidos ao plantão policial, onde retiraram amostras de sangue para a realização de exame de dosagem alcoólica, sendo liberados em seguida.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

