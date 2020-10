Colisão entre carros deixa mulher ferida na rua Larga

Motorista do Escort tem "alergia" a PMs e abandonou o local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira, 23, marcou a “estreia” do recapeamento que está sendo realizado durante esta semana na Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), na Vila Prado. O causador do acidente disse para envolvidos na colisão que não poderia “ter contato com policiais militares” e abandonou o local.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de um Prisma transitava pela rua Cândido Padim e no cruzamento com a Rua Larga foi atingido pelo Escort, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o motorista do Escort perdeu o controle e chegou a subir na calçada central da avenida. Posteriormente ele se dirigiu ao motorista do Prisma, deixou documentos e chaves do carro e fugiu, dizendo que não poderia ter contato com PMs.

Além do motorista, no Prisma havia mais dois ocupantes. Um deles, uma mulher de 54 anos que ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

