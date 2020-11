Colisão entre carro e ônibus deixa feridos na entrada da Mapfre

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou pelo menos cinco pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (13), na entrada da empresa Mapfre, em São Carlos.

Segundo informações obtidas pelo SCA, o motorista do ônibus foi entrar na empresa, quando foi atingido pelo Gol que tentava ultrapassar o coletivo. Chovia forte no momento do acidente.

O Gol era ocupado por quatro pessoas. Duas foram socorridas pelo Samu com ferimentos aparentemente leves e outras duas por populares.

O condutor do ônibus também precisou ser levado ao hospital.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas no local onde ocorreu a colisão não é permitido ultrapassagem.

O Corpo de Bombeiros também trabalhou na ocorrência.

