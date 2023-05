Colisão entre carro e moto é registrada no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um carro e uma moto se envolveram em uma colisão na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Cidade Aracy.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o motociclista de 23 anos seguia pela avenida José Antônio Migliato, quando colidiu na lateral de um HB20 que fazia a conversão para adentrar na rua Cantor João Paulo.

A frente da moto ficou completamente danificada devido ao impacto, no entanto, o condutor nada sofreu e dispensou atendimento médico do Samu que compareceu no local do acidente.

