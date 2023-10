Colisão entre carro e moto é registrada em cruzamento no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada nesta noite de sexta-feira (20), no cruzamento das Ruas Major José Inácio e Major Manoel Antônio de Mattos, no Centro.

De acordo com informações, o carro seguia pela Manoel Antônio de Mattos e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Major José Inácio, sendo atingido pela moto que transitava por esta via.

O SAMU foi acionado e esteve no local para socorrer o motociclista, que ficou ferido, porém ele recusou o socorro.

