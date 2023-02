Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no Bela Vista

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou um homem de 31 anos ferido na noite desta terça-feira (7), no bairro Bela Vista, em São Carlos.

Segundo informações, o motociclista seguia pela avenida Henrique Gregori sentido UPA/Shopping e no cruzamento com a rua Luiz Gama colidiu na lateral do automóvel que realizava a conversão.

Com trauma na perna e escoriações pelo corpo, o condutor da moto recebeu os primeiros atendimentos por parte do Samu e foi encaminhado até a Santa Casa para atendimento médico.

Uma equipe da PM esteve no local e registrou a ocorrência.

