Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Santa Felícia

Carro Ficou Com A Porta Amassada Após Colisão - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um acidente entre uma moto e um carro deixou um jovem de 19 anos ferido no início da noite desta sexta-feira (25), no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Bruna Ruggiero com a Rua Ethiwaldo Alexandre Martins. Com o impacto, o motociclista sofreu trauma na perna e no pé, sendo rapidamente atendido pela equipe da Motolância, que prestou os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, o jovem foi socorrido pelo Samu para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Felícia, onde passou por avaliação médica. A Polícia Militar foi acionada, para registrar a ocorrência.

A via é conhecida pelo fluxo intenso de veículos nos horários de pico, o que pode ter contribuído para ocasionar a colisão. O trânsito ficou parcialmente comprometido, durante o atendimento da ocorrência e não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

