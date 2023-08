Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (9), na esquina da Rua Desembargador Júlio de Faria com a Avenida Sallum, na Vila Prado. A vítima do acidente, o condutoro da moto, cujo nome não foi divulgado, recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) devido a escoriações leves.

As causas do acidente são desconhecidas.

Leia Também