Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Centro

Crédito: Luciano Lopes

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas nesta noite de quarta-feira (09), no Centro.

O motociclista seguia com a Twister cinza pela rua Bento Carlos quando, por razões desconhecidas, colidiu contra um Ecosport preto.

Com o impacto o motociclista foi ao solo e sofreu ferimentos pelo corpo, sendo socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, até a Santa Casa e a passageira do carro feriu o olho com cacos de vidro e foi socorrida pelo Samu, também até a Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também