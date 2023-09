Colisão entre carro e moto deixa duas mulheres feridas no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou duas mulheres feridas na noite desta quarta-feira (06), na Rua Pádua Sales, no jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações, o acidente aconteceu quando a condutora do carro foi fazer uma conversão para entrar na Rua Elias Arsênios. A condutora da moto, ocupada por duas mulheres de 27 e 28 anos, não percebeu a manobra e colidiu na lateral do automóvel.

As vítimas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas até a Santa Casa de São Carlos.

