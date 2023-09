Colisão entre caminhão e carro na Washington Luís deixa trânsito lento em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente entre um caminhão e um carro na rodovia Washington Luís, na noite desta segunda-feira (4), em São Carlos, deixou o trânsito lento no sentido interior/capital.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, no km 229. Segundo informações, o caminhão tocou no carro, que rodou na pista e foi parar no canteiro central. O caminhão, por sua vez, ficou no acostamento.

Ninguém se feriu no acidente. As equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária Econorte estiveram no local para atender a ocorrência.

Leia Também