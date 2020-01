Colisão contra poste deixa cinco pessoas feridas na rotatória do Cristo

Veículo ficou com a frente destruída - Crédito: Marco Lúcio

Cinco pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (18) depois que um carro colidiu contra um poste na rotatória do Cristo, em São Carlos.

A reportagem do SCA esteve no local e apurou que os ocupantes do Gol estavam no Parque do Kartódromo e no retorno, o motorista perdeu o controle na avenida Francisco Pereira Lopes e bateu contra o poste de energia.

Três mulheres com idades entre 15 e 18 anos, um jovem também de 18 anos e o motorista de 27 ficaram feridos. Um deles foi socorrido por populares e levado à Santa Casa, enquanto que os demais foram atendidos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Depois também foram levados ao hospital.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente em boletim de ocorrência.

Funcionários da CPFL foram acionados para substituir o poste danificado.

