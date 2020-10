Colisão causa danos em dois carros no centro de São Carlos

14 Out 2020 - 14h22

Crédito: Maicon Ernesto

Uma colisão resultou em danos materiais em dois carros no centro de São Carlos na tarde desta quarta-feira, 14. Ninguém ficou ferido.

O motorista de um Celta prata transitava pela rua Padre Teixeira e no cruzamento com a rua 9 de Julho teria se distraído e não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Avançou e atingiu a lateral de um Pálio Weekend. O Celta teve uma das rodas quebradas e teve que ser rebocado por guincho. Agentes de trânsito estiveram no local.

