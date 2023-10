Cliente é ameaçada por comerciante após reclamar de defeito em carro que ela comprou

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A compra de um carro usado tornou-se um pesadelo para uma jovem de 21 anos, após o veículo apresentar um problema e ao tentar resolvê-lo, ela chegar a ser ameaçada por um dos proprietários do estabelecimento onde foi feito o negócio.

A vítima contou à polícia que comprou o carro em julho deste ano e aproximadamente 45 dias depois, ele começou a apresentar defeito, fazendo barulhos estranhos, então ela procurou um mecânico que identificou vários problemas no carro. Ela resolveu entrar em contato com o dono do estabelecimento onde o adquiriu e ele levou o veículo em outro mecânico, de sua confiança, que disse ter trocado as peças necessárias e feito todos os reparos, porém os barulhos continuaram e a proprietária levou o automóvel em um terceiro profissional, que disse que nada havia sido consertado.

A jovem procurou novamente o comerciante que lhe vendeu o veículo, mas segundo ela, ele só a "enrolou", então ela levou o carro em outro profissional, que fez um orçamento de R$5.000,00 para resolver todos os problemas e ao procurar o comerciante para que este autorizasse o serviço e arcasse com a despesa, ela não o encontrou. No estabelecimento estava seu irmão e sócio, a quem ela explicou toda a situação, mas este irritou-se, os dois discutiram e ele a ameaçou, dizendo que beberia seu sangue e cortaria suas duas pernas, depois partiu para cima dela, tentando agredi-la, mas foi impedido por uma amiga que a acompanhava.

Depois chegou o terceiro sócio e irmão dos comerciantes e pediu que ela fosse embora de lá e voltasse depois, quando seu outro irmão, com quem ela fez o negócio, estivesse lá, e resolvesse diretamente com ele.

A vítima e as testemunhas que a acompanhavam foram embora, mas procuraram o plantão policial e registraram um boletim de ocorrência pela ameaça.

