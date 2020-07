Cinco ladrões são detidos após roubo a residência

Crédito: Maycon Maximino

Cinco ladrões (sendo dois maiores com 18 anos) e três adolescentes foram detidos nesta quarta-feira, 15, após assaltarem uma casa na Avenida Araraquara, por volta das 3h35.

Segundo apurado, os criminosos arrombaram o portão e invadiram a residência. Dois homens foram rendidos. Um preso em um dos quartos e o segundo, amarrado com um fio de carregador de telefone celular.

Durante a ação, os bandidos se apoderaram de dois celulares, um relógio, uma carteira, uma chave de um veículo e duas TVs e fugiram após ouvirem ruídos vindo de casas vizinhas.

A Polícia Militar foi acionada e ouviram as vítimas. Com as características, iniciaram-se diligências e um dos acusados foi detido nas proximidades com um celular roubado.

Indagado, entregou os comparsas, que foram encaminhados ao 1º e 4º DPs e ficaram à disposição da autoridade policial.

Os PMs recuperaram um celular, um relógio e duas TVs. Na garagem da casa estava um New Fiesta e uma TV que iria ser levado pelos ladrões.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também