Cinco casos de estelionato são registrados em São Carlos e Descalvado

Em apenas um dia, cinco casos de estelionato foram registrados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) em São Carlos e Descalvado. As vítimas caíram em diversas modalidades de golpes e tiveram prejuízos consideráveis. Os casos foram registrados em boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 4.

Em um deles, uma mulher de 34 anos, residente em Descalvado, disse que uma desconhecida se passou por ela e via WhatsApp, enganou sua mãe. A estelionatária disse para a idosa que passava por dificuldade e conseguiu a quantia de R$ 1.235,00 mediante transação bancária.

Outro caso teve como vítima uma mulher 58 anos, residente no Conjunto Habitacional Maria Stella Fagá, em São Carlos. Ela disse que uma desconhecida se passou por sua sobrinha e pediu ajuda. Ela chegou a fazer um PIX de 2.878,00 e depois percebeu que foi vítima do golpe.

Uma idosa de 70 anos residente no Cidade Aracy também caiu em um golpe. Uma pessoa se passou por sua filha e pediu ajuda via WhatsApp. A mãe, preocupada, fez um PIX de R$ 2.890,00. Pouco depois, a desconhecida voltou a pedir mais R$ 2.110,00. Desconfiada, entrou em contato com a filha e percebeu que caiu em um golpe.

Uma outra vítima, de 51 anos, moradora na Vila Jacobucci também teve prejuízo com golpistas. Ela teria recebido um telefonema de uma suposta agência bancária e a atendente informou que havia uma dívida no seu cartão de crédito e ele seria cancelado. Para não perde-lo, foi induzida a dar os dados pessoais para um empréstimo. Assim fez e acabou perdendo R$ 4,2 mil em uma transação bancária e depois, mais R$ 1.955,60. Posteriormente percebeu que era golpe.

No quinto golpe, uma idosa de 72 anos, residente no Antenor Garcia, perdeu uma boa quantia em dinheiro, após ter visualizado em seu celular uma suposta compra que não teria reconhecido no valor RS 4.950,00. Na tentativa de cancelar tal compra, foi induzida a fazer PIXs de 999,99 e mais dois de R$ 1.350,00. Quando percebeu que era golpe, o dinheiro já tinha ido.

