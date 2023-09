Cinco adolescentes são apreendidos após roubo de carro na região do shopping Iguatemi

SIGA O SCA NO

Cinco adolescentes foram apreendidos na madrugada deste domingo (10), após roubarem um carro na região do Shopping Iguatemi, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, o roubo ocorreu por volta das 21h de sábado (9). Após tomar conhecimento do crime, a PM iniciou um patrulhamento pela região. Por volta das 2h40 deste domingo (10), uma equipe avistou o veículo roubado na Avenida Miguel Petroni, rotatória da UPA Santa Felicia.

Ao perceber a presença da viatura, os adolescentes fugiram em alta velocidade. A equipe da PM realizou um cerco e abordou o veículo, que estava ocupado por cinco adolescentes.

Com apoio de outras equipes da Força Tática, a PM foi à casa de um dos adolescentes, onde encontrou o simulacro de pistola utilizado no roubo. Na casa também foi encontrada uma bolsa com alguns pertences da vítima.

Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A ocorrência foi registrada como roubo de veículo.

