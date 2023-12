"Cigana" volta a agir e furta casa de idoso na Vila Monteiro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um idoso de 65 anos formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que foi vítima de um furto ocorrido na tarde de segunda-feira, 11 e a responsável seria uma moradora em situação de rua, conhecida como Cigana e que estaria envolvida em crimes similares em São Carlos. Este idoso seria mais uma vítima.

O idoso afirmou que mora na rua Vicente de Carvalho, na Vila Monteiro e dava abrigo para a acusada, com quem teria mantido relações por algumas vezes. Disse ainda que tentou, por várias vezes, que ela tivesse acesso ao interior da sua casa. Porém, tinha notado que ela pulava o muro do imóvel e chegou a pernoitar no quintal em várias oportunidades.

Entretanto, nesta segunda-feira, a vítima disse que viu a mulher passando pelo corredor da moradia e carregava uma mochila. Ao verificar a casa, notou a falta de várias peças de roupas, óculos e relógios. Às autoridades policiais, a vítima passou as características da acusada e uma praça que ela frequentaria com regularidade. O caso deverá ser investigado pela polícia.

