Ciclistas levam a pior após colisão no Jardim Macarengo

Dois ciclistas (nomes e idades preservados) ficaram feridos no final da manhã desta sexta-feira, 17, no Jardim Macarengo.

As vítimas transitavam pelo sentido único de direção pela Avenida São Carlos e no cruzamento com a rua Jacinto Favoretto, colidiram na lateral de um carro. Segundo o motorista, os ciclistas tentavam frear a bike com os pés.

Com o impacto, ambos foram ao solo. Uma das vítimas que estava no banco da bike, sofreu ferimentos e foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. A segunda vítima, que estava sentada no cano da bike, apesar das lesões, negou atendimento médico.

