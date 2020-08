Ciclista sofre ferimentos graves após atropelamento em rodovia

Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista (nome e idade não revelados) sofreu graves ferimentos após ser atropelado na rodovia Domingos Inocentini, próximo ao distrito industrial do Novo Mundo. Com a perda de massa encefálica e trauma no crânio, foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu à Santa Casa.

O São Carlos Agora apurou que a vítima estava em sua bike quando fez uma manobra inesperada próximo a rotatória de acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215) e um motorista que vinha logo atrás não conseguiu frear e nem desviar a tempo e colheu o ciclista em cheio.

O primeiro impacto foi no para-brisas do carro e posteriormente o ciclista foi lançado contra uma defensa de concreto, onde bateu violentamente a cabeça.

Posteriormente a vítima, devido aos ferimentos perdeu muito sangue e em estado gravíssimo, correndo risco de morte, foi encaminhado com urgência a Santa Casa.

