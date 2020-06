Ciclista morre após levar tombo na estrada do 29

Crédito: Maycon Maximino

Uma tragédia marcou a manhã desta quinta-feira, feriado de corpus christi em São Carlos. Um ciclista de 60 anos morreu ao sofrer uma queda na estrada municipal Guilherme Scatena.

Segundo apurado pela reportagem, esse seria o primeiro passeio mais longo do ciclista. Ele e mais cinco amigos estavam a caminho da represa do 29 e ao passar em uma lombada, no final de uma descida, Manoel Silva perdeu o controle e acabou caindo.

O ciclista bateu fortemente a cabeça no asfalto e morreu antes mesmo da chegada do Samu.

O SCA acompanha o caso. Mais informações em instantes.

