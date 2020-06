Ciclista fica ferido em acidente na região do terminal rodoviário

Movimentação no local do acidente - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um ciclista de 27 anos se feriu em um acidente na noite desta terça-feira (2) na região do terminal rodoviário, em São Carlos.

A vítima seguia pela rua Rui Barbosa e no cruzamento com a avenida Trabalhador São-Carlense colidiu na lateral um GM Cruze que avançou o sinal de pare.

Com o impacto o ciclista foi arremessado contra o para-brisa do carro e sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e depois encaminhado ao pronto socorro da Santa Casa.

A Polícia Militar compareceu no local e registrou o acidente em boletim de ocorrência.

