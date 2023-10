Ciclista fica ferido após sofre acidente na região da rodoviária

Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista ficou ferido na tarde desta quarta-feira (4) após colidir contra um carro estacionado na região do terminal rodoviário.

Segundo informações, o condutor do automóvel estava parado no cruzamento das ruas Capitão Alberto Mendes Jr. com a rua Episcopal, esperando semáforo abrir, quando o ciclista colidiu contra o retrovisor do veículo, vindo a cair ao solo.

Foi necessária a presença do Samu para socorrer a vítima de 28 anos, que após receber os primeiros atendimentos, foi encaminhada até a Santa Casa.

