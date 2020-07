Ciclista fica ferido após ser atingido por moto na Getúlio Vargas

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um ciclista de 82 anos ficou ferido na noite desta segunda-feira (20) após ter sido atingido por uma moto na região do Jardim São Paulo.

De acordo com informações obtidas no local do acidente, o idoso seguia pela rua José Casale e ao tentar atravessar a avenida Getúlio Vargas foi atingido pela Honda CB500.

Com o impacto o ciclista acabou caindo e sofreu um corte no supercílio e deslocamento do osso da clavícula. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado até a Santa Casa.

