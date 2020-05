Ciclista é atropelado por carro próximo à USP

Crédito: Luciano Lopes

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um carro nesta tarde de sábado (09), próximo à USP.

O homem de 41 anos pedalava sua bike pela avenida Francisco Pereira Lopes e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Trabalhador São Carlense, sendo atingido por um Up.

Com o impacto ele caiu e sofreu um corte profundo na região da nuca e várias escoriações pelo corpo, sendo socorrido até a Santa Casa pelo Samu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também