Ciclista é atingida por veículo no Parque Novo Mundo e sofre ferimentos graves

Vítima é atendida por profissionais do Samu: com trauma na cabeça, encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em uma vítima na manhã desta sexta-feira, 18, no Parque Novo Mundo. A colisão envolveu um carro e uma bicicleta.

Uma mulher pedalava sua bike pela Avenida Antonio Marotti, no Parque Novo Mundo, quando foi atingida por um veículo que vinha pela rua Aldo Germano Klein. A motorista estava a caminho do trabalho e os motivos do impacto são desconhecidos.

A ciclista, que estava a caminho de um curso em São Carlos, foi ao solo e inicialmente socorrida por uma unidade básica do Samu. Porém, ao constatar ferimentos com certa gravidade, além de trauma na cabeça, foi acionada a unidade de suporte avançado (USA), que socorreu a vítima até à Santa Casa para atendimento médico.

