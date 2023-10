Centro espirita é novamente atacado no Centro de São Carlos

Imagens foram danificadas - Crédito: arquivo pessoal

O centro espirita Recanto dos Orixás, localizado na rua Jesuíno de Arruda, no Centro de São Carlos, foi novamente atacado na noite desta sexta-feira (6) e o autor, além de danificar as imagens do local, ameaçou os frequentadores com uma faca.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado por duas mulheres que estiveram acompanhadas de um advogado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária, elas estavam participando de um culto junto com outras pessoas, quando o desconhecido adentrou ao local e colocou uma faca no pescoço de uma delas e disse: “Você está fazendo barulho e o seu barulho está perturbando os vizinhos que não suportam mais”. Teria dito ainda que há várias reclamações na Polícia e na prefeitura, mas como ninguém estava resolvendo, estaria ali para dar um recado, ou seja, para a vítima parar, pois iria resolver da sua maneira.

O criminoso fez novas ameaças. Disse que caso não cessasse o culto, voltaria e em seguida, com a faca no pescoço da vítima, disse que no local além de ter “viado”, tinha “sapatão”, se referindo as testemunhas que estavam no local.

Não satisfeito, o bandido passou a chutar e jogar as imagens que estavam no altar no chão. Disse ainda: “Eu vou acabar com essa porcaria, porque isso é coisa do diabo”. Por fim o autor fez nova ameaça, dizendo que aquele era o último aviso. Em seguida se evadiu do local.

Segundo a representante do centro espírita, não há câmeras de segurança no imóvel, porém existem equipamentos nas casas vizinhas.

Conforme noticiado pelo São Carlos Agora, o mesmo centro espirita já havia sido alvo de intolerância religiosa no mês passado, quando imagens também foram danificadas e um bilhete com ameaças foi deixado no local.

O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial que irá tentar identificar o autor dos atos.

