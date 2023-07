Celulares roubados são encontrados em casa de adolescente no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

Simulado, cartucho e celulares foram apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Dois celulares, produto de roubo, foram recuperados por policiais militares por volta das 17h desta quinta-feira, 13, em uma casa na rua Isak Falgen, no Antenor Garcia. Um adolescente de 15 anos, conhecido nos meios policiais, pode estar envolvido no crime e fugiu antes da chegada dos PMs.

Segundo apurado, os aparelhos pertenceriam a duas mulheres: uma de 24 anos e outra de 28 anos, que foram assaltadas. Os aparelhos, porém tinham rastreadores e levaram os policiais até a moradia em questão.

No endereço, a mãe do infrator permitiu a entrada dos PMs. No entanto, o suspeito tinha fugido. Na casa foi localizado os dois celulares, além de um simulacro de arma de fogo e um cartucho, que foram apreendidos e encaminhados à CPJ. O caso será investigado pela Polícia.

