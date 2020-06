Celular “trava” e após reinicia-lo, nutricionista perde R$ 1,8 mil

Crédito: Arquivo/SCA

Um curioso caso policial foi registrado nesta terça-feira, 16, no 1º e 4º DPs, dando conta que um nutricionista de 36 anos foi lesado em R$ 1.884,31.

A vítima narrou às autoridades policiais que no dia anterior realizou via aplicativo em seu celular, uma conta no valor de R$ 80,90 quando o aparelho travou e após reiniciá-lo apareceram várias mensagens de diversos pagamentos que ela não reconhece como de sua autoria. Chegou a bloquear a senha no próprio aplicativo, porém verificou posteriormente os pagamentos efetuados.

