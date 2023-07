Casal sofre sequestro relâmpago após sair de bar no Centro; adolescente é detido pela PM

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto marcou o início da madrugada desta quinta-feira, 6, no centro de São Carlos, quando um casal foi sequestrado na rua Major José Inácio. Um adolescente de 14 anos pode estar envolvido no crime.

Consta em boletim de ocorrência que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo e ao chegar até um local conhecido como “ponto de tráfico” na rua Giuseppe Broggio, no Cidade Aracy, abordaram dois adolescentes e com o de 14 anos, encontraram dois celulares e as chaves de um veículo Honda FIT. Indagado, disse que os aparelhos seriam seus e a chave do carro de familiares. Como nada de ilícito foi localizado com ele, os policiais deixaram o local.

Porém, uma hora depois, foi informado via Copom sobre um assalto ocorrido no centro, onde um casal teria sido rendido por uma dupla armada quando saia de um bar e foi até o Honda Fit dourado (placas DMB-3277). O homem e a mulher foram colocados no banco traseiro e os criminosos assumiram o controle. Foram até o Jardim Novo Mundo e abandonaram as vítimas em um matagal. Os celulares e o carro foram levados. As vítimas foram até um posto de combustíveis e acionaram a PM.

Com as novas informações, os policiais retornaram à rua Giuseppe Broggio e abordaram um adolescente de 16 anos que indicadou a residência do amigo de 14 anos, o qual a PM tinha como suspeito. Na casa do infrator, os policiais recuperaram os celulares e o padrasto pegou as chaves do carro que estariam no quarto do adolescente que teria confessado então, a participação no assalto. Entretanto, disse que o carro estaria com seu comparsa, também adolescente, mas não informou onde seria.

Na CPJ, as vítimas reconheceram as chaves e os celulares, mas não souberam cravar se os dois adolescentes foram os autores. O caso será investigado pela Polícia Civil.

