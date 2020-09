Casal sofre grave acidente no centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 54 anos e uma mulher de 48 anos sofreram graves ferimentos na tarde desta sexta-feira, 25, em um acidente em um cruzamento perigoso no centro de São Carlos. A vítima feminina tinha acabado de adquirir a moto envolvida na colisão.

O São Carlos Agora apurou que o casal estava em um tabelionato acertando a transferência da moto e ao sair, ingressaram na rua D. Pedro II e no cruzamento com a rua Major José Inácio foi atingido por um Peugeot dirigido por um idoso de 75 anos que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, piloto e garupa foram arremessados a cinco metros de distância e caíram na calçada. O homem sofreu fratura exposta em uma das pernas e lesões pelo corpo, sendo socorrido pela unidade básica do Samu. Já a mulher, compradora da moto, sofreu possível fratura no cotovelo esquerdo, corte profundo na perna direita e ferimentos pelo corpo, foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA). Ambos foram encaminhados para a Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também