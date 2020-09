Casal perde dinheiro em golpe de empréstimo

Um casal perdeu R$ 730,00 em um golpe ao tentar fazer um empréstimo.

As vítimas entraram em contato, via whatsapp, com uma empresa, que acreditavam ser uma financeira, para fazer um empréstimo no valor de R$1.200,00 e os fraudadores solicitaram que ela fizesse um depósito de R$ 150,00, referentes a um seguro.

O dinheiro foi depositado, mas depois foram solicitados mais três depósitos, nos valores de R$180,00, R$250,00 e R$150,00, explicando que seriam por causa de "divergências na transferência" e após os depósitos, os estelionatários não responderam mais aos contatos das vítimas.

A ocorrência foi registrada no 1º DP.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também