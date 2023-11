Casal invade e assalta farmácia no centro de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma farmácia foi alvo de roubo por volta das 5h desta terça-feira, 14, na Avenida São Carlos, centro da cidade.

Segundo consta em boletim de ocorrência, um casal entrou no estabelecimento comercial e rendeu duas balconistas, de 37 anos e 41 anos, respectivamente.

O ladrão, armado com uma faca, ameaçou de morte as duas mulheres e se apoderou do dinheiro que estava no caixa e de dois celulares. Já a comparsa se apoderou de diversos produtos. Após o crime ambos fugiram e o crime registrado na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também